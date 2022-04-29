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Российская ПВО сбила шесть украинских дронов и три ракеты «Точка-У»

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Российские системы ПВО в течение дня сбили шесть украинских беспилотника, три ракеты комплекса «Точка-У» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом заявил в пятницу, 29 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 29 апреля. Текстовая трансляция
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«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червоный Оскол, Сухая Каменная и Любимовка», — сказал он.

Ракеты «Точка-У» были поражены в небе над Изюмом, Новой Дмитровкой и Сухой Каменкой, а РСЗО «Смерч» в районе села Топольское.

Ранее в этот же день Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили украинскую установку комплекса «Точка-У», из которой обстреляли освобожденный от украинских националистов Херсон.

Вечером в среду, 27 апреля, Вооруженные силы Украины провели массированный ракетный обстрел баллистическими ракетами и реактивными снарядами жилых кварталов города Херсона. Атаку удалось отразить.

Тогда же в ведомстве рассказали об уничтожении на территории Запорожского алюминиевого комбината ангаров с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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