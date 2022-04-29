Кинолог перечислил тревожные сигналы в поведении собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», какие признаки в поведении собаки говорят о том, что животное лучше оставить в покое.

По словам специалиста, если незнакомая собака облизывается, зевает или зажмуривается, зачастую это признак дискомфорта. В этом случае лучше не трогать животное. Если собака отворачивает голову или поворачивается спиной — это также сигнал, который говорит, что собака не готова идти на контакт.

Когда питомец хочет уйти, ни в коем случае не следует препятствовать этому, удерживая его силой, — можно спровоцировать конфликт. Когда собака поджимает хвост, прижимает — это признак того, что животному не нравятся действия человека в данный момент. Это означает вежливую просьбу оставить животное в покое.

«Собака ложится на бок или спину — питомцу дискомфортно, он напряжен и находится в стрессе. Не всегда этот сигнал означает желание собаки почесать ей живот; собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза — это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество», — уточнил Голубев.

Крайне нервной и агрессивной поведенческой реакцией считается рычание. Если не оставить животное в покое, оно может пустить в ход зубы.

26 апреля в Сочи собака напала на 12-летнюю девочку, в результате чего ребенок погиб. Ребенок приехал с мамой из Саратовской области на турнир по шахматам. Участники первенства проживали в оздоровительно-образовательном центре «Илона». Уточнялось, что на территории в поселке Лоо, куда пробралась школьница, 50-летний местный житель содержал крупных собак, участок не был оборудован специальными вольерами, и животные свободно перемещались по нему. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Федерация шахмат России досрочно прекратила проведение детских первенств России в Лоо. Соревнование не будет возобновлено до окончания следствия и установления причин случившегося.

После инцидента прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку. Как сообщили в ведомстве, 12-летняя девочка хотела покормить щенят.

По словам ректора Первого профессионального кинологического института Константина Карапетьянца, родителям необходимо научить детей и взрослых предупреждать возможность нападения собак. Так, особое внимание нужно уделять собакам, рядом с которыми щенки. Кроме того, нельзя трогать животное, когда оно ест, — если соблюдать эти правила, то можно избежать трагедии, отметил он.