Летнюю универсиаду 2023 года перенесли из Екатеринбурга

Международная федерация университетского спорта (FISU) перенесла летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила пресс-служба организации.

«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение перенести из Екатеринбурга проведение всемирной летней Универсиады 2023 года, также было приостановлено участие России и Белоруссии в мероприятиях FISU», — говорится в сообщении.

26 апреля Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о новом месте примут во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая.

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.

В этот же день ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации на Украине.

26 февраля сообщалось, что россияне не будут участвовать в соревнованиях Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с санкциями против спортсменов из РФ.