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Бойцы ЛНР подорвали крупный склад с оружием ВСУ в Попасной

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Бойцы Луганской Народной Республики подорвали в Попасной крупный склад с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом 29 апреля сообщает корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

Цель была уничтожена точным попаданием артиллерии, удар корректировался по воздуху.

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Днем ранее корреспондент рассказал об обстановке в Попасной Луганской Народной Республики, съемочная группа двигалась за разведротой. По словам журналиста, «пули свистят со всех сторон, бой не смолкает».

27 апреля корреспондент показал кадры штурма позиций ВСУ в Попасной. Он рассказал, что украинские военные укрываются в пятиэтажных домах. На видео слышны звуки стрелковых орудий, работы танков и артиллерии.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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