Опубликованы кадры штурма позиций ВСУ в Попасной

Бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) ведут штурм позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) в Попасной. Кадры с места событий 27 апреля показал корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

Отмечается, что украинские военные укрываются в пятиэтажных домах. На видео слышны звуки стрелковых орудий, работы танков и артиллерии.

Ранее, 22 апреля, Кулага рассказал, что прямо во дворах домов в Попасной украинские военные оборудовали огневые точки и рыли там окопы. По его словам, покидая свои позиции, военные бросили тела сослуживцев и вооружение.

В тот же день железнодорожная станция Попасная-1 полностью перешла под контроль сил Луганской Народной Республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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