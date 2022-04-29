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Британский журналист назвал последствия антироссийских санкций

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Европейские страны в некотором смысле накладывают санкции сами на себя, а также активно подталкивают Россию в руки Китая. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил независимый британский журналист Ричард Медхёрст в интервью «Известиям».

Он отметил, что китайская платежная система Union Pay пытается активно работать с российской системой «Мир». Такого же курса придерживаются Турция, Венесуэла и Иран.

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По словам журналиста, Запад своими действиями ускоряет переход к многополярному миру, в котором сам останется далеко позади.

«Когда у вас нет топлива и газа, все в руинах. Это не просто про то, что ты не можешь заполнить баллон с газом или заправить машину, нет. Все зависит от топлива: сельское хозяйство, индустрия, сфера обслуживания», — пояснил он.

Медхёрст также подчеркнул, что от энергетики зависит очень много секторов экономики.

«Им кажется, что это политически выглядит круто — заблокировать российскую нефть, о чем сейчас говорит Германия, но та же Германия очень сильно зависит от российской энергетики», — подытожил Медхёрст.

Ранее, 20 апреля, директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут «зазоры» в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

6 апреля в МИД Китая высказали мнение, что американские власти должны поддержать урегулирование украинского кризиса и отменить антироссийские санкции. По словам представителей ведомства, Вашингтону стоит перестать выступать с угрозами в адрес Москвы и стремиться поддерживать российско-украинские переговоры.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

До этого, 25 марта, глава российского внешнеполитического ведомства указал на попытки стран Запада сохранить свое доминирование и вернуть однополярный мир. Однако он назвал эти усилия иллюзорными.

Накануне директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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