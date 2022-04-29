Палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины

Палата представителей конгресса США в четверг, 28 апреля, одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Так, проект, предусматривающий упрощение механизма передачи военной техники Украине и странам Европы, был одобрен большинством голосов. Теперь он будет передан на подпись американскому лидеру Джо Байдену. Изначально законопроект представил республиканец Джон Корнин (от штата Техас) с группой сенаторов.

Уточняется, что проект временно снимает ряд «требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы».

Таким образом, президент США сможет поручить администрации «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы», которые оказались вовлечены в спецоперацию РФ.

Ранее в этот день сообщалось, что Байден подписал запрос конгрессу США на дополнительную военную помощь Украине. По данным агентства Reuters, американский лидер планирует запросить у конгресса США еще $33 млрд на поддержку Украине и странам Европы.

Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, так же, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Ранее, 25 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили о поставке очередной военной помощи общей стоимостью около $465 млн.

До этого, 15 апреля, Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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