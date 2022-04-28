В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. В нескольких населенных пунктах началась эвакуация людей. Об этом 28 апреля сообщили в МЧС.

«28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров на территории Курганской области введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время из-за ряда небезопасных для жизни факторов (ветровой нагрузки, темного времени суток и возможной угрозы распространения огня) из населенных пунктов Кетовского района Просвет, Новый просвет, а также поселка Чистопрудный и деревни Чернавское производится эвакуация.

В настоящее время в Курганской области с огнем борются 350 человек и около 100 единиц техники. Кроме того, в регион прибывают дополнительные силы МЧС России.

В МЧС также рассказали, что в поселке Моревское Варгашинского района пожар уже удалось ликвидировать. А в СНТ «Малиновка» в Кургане работы будут продолжены до полной ликвидации.

27 апреля стало известно, что в Кургане пожары перешли на хозяйственные постройки с сухой травы. По последним данным на 28 апреля, около 500 человек было эвакуировано из садовых товариществ (СНТ) в Курганской области, где огонь охватил уже 56 строений.

На сайте ГУ МЧС по Курганской области уточняется, что с 27 по 29 апреля в регионе сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее в апреле эколог Сергей Костарев назвал основными причинами возгорания сухую погоду и человеческий фактор. По его словам, виновата в появлении огня не только погода, но и люди, которые устраивают пал травы, думая, что «охраняют свою деревню». Вместо этого они только поджигают лес, отметил он.