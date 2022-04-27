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В Кургане из-за природных пожаров начали эвакуацию жильцов СНТ

МЧС: людей эвакуируют из СНТ в Кургане из-за природных пожаров
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Жителей садовых товариществ в Кургане эвакуируют из-за пожаров, перешедших на хозяйственные постройки с сухой травы. Об этом сообщили 27 апреля в пресс-службе МЧС России.

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«По уточненной информации, огонь перекинулся на хозяйственные постройки», — подчеркнули в ведомстве.

Эвакуация проводится в целях безопасности граждан.

На сайте ГУ МЧС по Курганской области уточняется, что с 27 по 29 апреля в регионе сохранится высокая пожарная опасность.

«Всего с начала пожароопасного сезона сотрудниками МЧС России установлены и привлечены к административной ответственности 20 виновников крупных ландшафтных пожаров в регионе, возбуждены два уголовных дела, расследование которых продолжается», — заключили в ведомстве.

Ранее в апреле эколог Сергей Костарев назвал основными причинами возгорания сухую погоду и человеческий фактор. По его словам, виноваты в появлении огня не только погода, но и люди, которые устраивают пал травы, думая, что «охраняют свою деревню». Вместо этого они только поджигают лес, отметил он

Он предположил, что летом пожары будут в сухой местности, но назвать точное место в настоящее время нельзя.

20 апреля в Московской области потушили два первых за сезон лесных пожара. Возгорания произошли 18 апреля в Истре и Клину. В тушении задействовали пять машин и 17 специалистов.

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