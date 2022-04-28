Около 500 человек эвакуировали из горящих СНТ в Курганской области

Около 500 человек эвакуировали из садовых товариществ (СНТ) в Курганской области, где огонь охватил уже 56 строений. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в МЧС.

Из СНТ около населенного пункта Малиновка эвакуировали 500 человек в целях безопасности, они размещены у своих родственников, отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что силы пожарных направлены на защиту 500 дачных домов. Тушение осложняют сильный ветер и жара. Численность группировки пожарных составляет 25 единиц техники и более 100 человек.

Ранее сообщалось, в Кургане пожары перешли на хозяйственные постройки с сухой травы.

На сайте ГУ МЧС по Курганской области уточняется, что с 27 по 29 апреля в регионе сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее в апреле эколог Сергей Костарев назвал основными причинами возгорания сухую погоду и человеческий фактор. По его словам, виновата в появлении огня не только погода, но и люди, которые устраивают пал травы, думая, что «охраняют свою деревню». Вместо этого они только поджигают лес, отметил он

Он предположил, что летом пожары будут в сухой местности, но назвать точное место в настоящее время нельзя.

20 апреля в Московской области потушили два первых за сезон лесных пожара. Возгорания произошли 18 апреля в Истре и Клину. В тушении задействовали пять машин и 17 специалистов.