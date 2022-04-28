В ГД назвали государственным грабежом решение США по передаче арестованных активов Киеву

Одобренный палатой представителей США законопроект, который позволяет направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, связанных с РФ, — это грабеж на государственном уровне. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Грабеж на государственном уровне. Иначе никак не назовешь действия американских политиков. Это типичная колониальная политика США — создание опорных пунктов и баз в стратегически важных районах. <…> Для начала они занялись грабежом и осваиванием средств российских бизнесменов. При этом врут, когда говорят о том, что они вырученные от продажи активов средства направят «на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, на содействие украинцам в переселении в другие страны», — отметил он.

Также политик рассказал о выгоде для США и стран коллективного Запада от украинского кризиса. По словам Гусева, таким образом они отправляют на Украину устаревшую военную технику, то есть экономят на утилизации.

«Во-вторых, бесплатно проводят испытания новой техники, и третье, из средств, выделенных Украине на различные нужды, оплачивается вся та военная техника, которую они направляют Украине», — заключил депутат.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины. Данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Также предлагается изымать имущество, которое было получено благодаря оказанию поддержки российским властям. По итогу голосования законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

Ранее, 26 апреля, совет министров Испании одобрил новый механизм, упрощающий наложение ареста на имущество, которое может быть связано с предпринимателями из России. До этого, 21 апреля, украинский парламент принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции.

В марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских бизнесменов в республике. Кроме того, он отметил, что «всё больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие же действия в нашей стране».Также сообщалось, что власти ЕС изучали возможность использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне.

4 марта российский лидер Владимир Путин подписал закон о возможности применить санкции в отношении иностранцев, которые нарушают права россиян или совершают в их отношении преступления. В частности, иностранцам, нарушившим права граждан РФ, будет запрещено въезжать в Россию. Кроме того, у них арестуют финансовые и иные активы на территории страны, запретят заключать любые сделки с собственностью и инвестициями, распоряжаться имуществом на территории РФ.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали усиливать, после того как 24 февраля РФ начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ).

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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