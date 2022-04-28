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Ярошенко рассказал о питании в американской тюрьме

Российский летчик Ярошенко рассказал о питании в американской тюрьме
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Российский летчик Константин Ярошенко, которого удалось обменять на американца Тревора Рида, рассказал в эксклюзивной беседе с «Известиями» 28 февраля, чем кормили в американской тюрьме.

«В основном давали рис, кукурузу и бобы. Это основное меню. По большим праздникам мясо или рыбу. Но не знаешь, из чего это дело состоит. Давали очень мало, даже по калориям. Много заключенных протестовало: как питаться? У них есть национальное меню, которое должно соблюдаться по всем федеральным тюрьмам, но каждая тюрьма делает то, что хочет. Не знаю, куда уходят все эти деньги», — сказал Ярошенко.

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Он добавил, что при тюрьме работал магазин, но покупать в нем продукты было дорого, а передачи были запрещены.

Также летчик пожаловался на антисанитарные условия в американской тюрьме. По его словам, камеры были переполнены, в них запрещались даже подушки.

Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 сотрудниками правоохранительных органов США. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам заключения. В американской тюрьме он провел 12 лет.

В результате длительного переговорного процесса Ярошенко был обменен на американца Тревора Рида. 27 апреля россиянина доставили в Сочи, после чего он вылетел в Москву. В первом комментарии после своего освобождения Ярошенко назвал свой приговор несправедливым, сказав, что отсидел «ни за что». На руках и ногах летчика остались шрамы, в тюрьме США он находился в наручниках с цепью.

Американского студента Рида задержали в Москве в августе 2019 года. Он устроил дебош на Ленинградском шоссе, а позднее напал на сотрудников полиции. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу потерпевших.

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