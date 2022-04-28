Ярошенко заявил о желании привлечь власти США к ответственности

Российский летчик Константин Ярошенко, который вернулся в РФ после длительного заключения в США, 28 апреля в эксклюзивном интервью «Известиям» выразил желание привлечь власти Соединенных Штатов к ответственности.

«Я бы хотел все-таки привлечь власти США к ответственности, если это, конечно, получится, с предоставлением всех фактов, констатируя факты того, что Соединенные Штаты произвели в отношении меня. Я бы хотел каким-нибудь путем это дело продолжить в юридическим плане через наши суды, чтобы показать не только РФ, но и всему мировому сообществу, что сделали в отношении меня власти США», — отметил он.

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен Рида на Ярошенко, сообщили накануне в российском МИДе. По словам адвоката Ярошенко, сначала россиянина доставили в Сочи, после чего он вылетел в Москву.

Тогда же в первом комментарии после своего освобождения Ярошенко назвал свой приговор несправедливым. Он отметил, что отбыл 12 лет в тюрьме США «ни за что». Как рассказали супруга летчика Виктория и его дочь Екатерина, в США с ним обращались жестоко, у главы семьи остались шрамы на руках и ногах, после того как он находился в кандалах.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Сам инцидент произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.