Ярошенко рассказал о лжи о России в американских СМИ

Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в РФ после обмена на американца Тревора Рида, в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, как получал от жены и дочери информацию о происходящем в мире.

«Конечно, я получал информацию. Помимо того, что я смотрю, я начинаю набирать номер телефона и говорю: «так девочки, ставьте мне российский номер, чтобы я смотрел реально, что происходит», — рассказал он.

Как пояснил Ярошенко, в тюрьме ему давали всего 15 минут на просмотр телеканалов. Он пытался уловить, что происходит в России и мире. Ярошенко отметил, что его возмущала ложь американского телевидения.

«Я говорю, ребята, вам просто прочищают мозги, просто берут и вычищают», — отметил Ярошенко.

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен американца Тревора Рида на Ярошенко, сообщили 27 апреля в МИД РФ. По словам адвоката Ярошенко, сначала россиянина доставили в Сочи, после чего он вылетел в Москву.

Тогда же в первом комментарии после своего освобождения Ярошенко назвал свой приговор несправедливым. Он отметил, что отбыл 12 лет в тюрьме США «ни за что». Как рассказали супруга летчика Виктория и его дочь Екатерина, в США с ним обращались жестоко, у главы семьи остались шрамы на руках и ногах, после того как он находился в кандалах.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.