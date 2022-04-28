Ярошенко рассказал об условиях заключения в США

Российский летчик Константин Ярошенко, который вернулся в страну после длительного заключения в США, рассказал о том, в каких условиях приходилось жить в американских тюрьмах.

«Никакие санитарные нормы там вообще не выдерживаются, не подлежит никакой критике. Права человека, права заключенных... Постойте, а как здесь? Железные нары, двухъярусные, свалены там, не знаю сколько, в уголках», — рассказал Ярошенко в ходе эксклюзивного интервью в пресс-центре МИЦ «Известия».

По словам летчика, в камерах запрещены даже подушки.

«Вот это остается вопросом: почему подушки? Я не могу спать без подушки. Это что, очередные пытки?» — задается вопросом россиянин.

Ярошенко добавил, что тюрьма была переполнена, а всего в Америке находится 2,5 млн заключенных.

«Это что, такая нация у них криминальная? Или у них система уже проржавела? Не знаю, как это назвать», — добавил летчик.

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен американца Тревора Рида на Ярошенко, сообщили 27 апреля в МИД РФ. По словам адвоката Ярошенко, сначала россиянина доставили в Сочи, после чего он вылетел в Москву.

Тогда же в первом комментарии после своего освобождения Ярошенко назвал свой приговор несправедливым. Он отметил, что отбыл 12 лет в тюрьме США «ни за что». Как рассказали супруга летчика Виктория и его дочь Екатерина, в США с ним обращались жестоко, у главы семьи остались шрамы на руках и ногах, после того как он находился в кандалах.

Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.