Захарова назвала инициативу США признать Россию страной-спонсором терроризма идиотической

Инициатива властей США о внесении России в список стран — спонсоров терроризма является мерой идиотического характера. Об этом 28 апреля сообщила в эфире программы «Соловьев LIVE» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Меры, которые они (американская сторона. — Ред.) будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение. Мы, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — сказала она.

По ее словам, после таких заявлений американской стороны эксперты в США и Великобритании уже стали говорить о политике властей в этих странах за последние 20 лет, задаваться вопросом, не получится ли так, что эти действия приведут к обратному ответу.

«Чем больше они (США. — Ред.) зарождают эту тему в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США. Как только они начали «прокачивать» тему спонсорства терроризма, все вспомнили, как они поддерживали «умеренных» в Сирии, как они поставляли оружие в Афганистан и по всему миру, как оружие распространялось, какое огромное количество свидетельств попадания оружия в террористические организаций», — сказала она.

Захарова отметила, что США вместе с Великобританией стали недружественными для России странами «с целым комплексом последствий».

27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма.

До этого, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать РФ страной, спонсирующей терроризм. В ответ представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «пособников террористов».

Захарова 19 апреля, комментируя эти заявления, сказала, что рассуждения о включении России в этот лист — это «пропагандистский ход».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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