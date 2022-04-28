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Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года

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Курс евро на открытии торгов Московской биржи 28 апреля опустился ниже 75 руб впервые с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Около 10:03 курс евро опустился до 74,35 рубля, после чего европейская валюта пошла в рост. Доллар торговался по 72 рубля ровно.

В 10:08 курс доллара расчетами «завтра» поднялся до 72,47 рубля, евро уже прибавил и составил 75,34 рубля.

26 апреля курс евро впервые с марта 2020 года упал ниже 76 рублей. 25 апреля курс евро упал ниже 77 рублей. При открытии торгов курс европейской валюты составлял 80,4 рубля.

В тот же день Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что на курс оказывают влияние несколько факторов. Он упомянул, в частности, падение евро к доллару на рынке Forex на фоне ожидания роста процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и продажу валютной выручки экспортерами в рамках ранее введенных мер ЦБ.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.

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