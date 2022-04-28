Российские банки начнут выдавать льготную ипотеку под 9% с 1 мая

Российские банки начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9% с 1 мая, сообщил 28 апреля Минфин.

«ДОМ.РФ как оператор государственной программы льготной ипотеки уже распределил лимиты (денежные средства) в размере 2,5 трлн рублей между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку под 9%», — уточнил Минфин.

Ведомство уже внесло в правительство проект для снижения ставки до 9%. Минфин оценивает затраты бюджета в 2022–2023 годах на программу льготной потеки в 461 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 апреля дал поручение профильным министерствам оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро.

Снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых президент РФ Владимир Путин предложил 25 апреля. Также глава государства заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца года. Как отметил президент, текущая ситуация в экономике позволяет сделать такой шаг.

В тот же день управляющий партнер платформы Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова рассказала «Известиям», что снижение ставки по льготной ипотеке позволит отыграть мартовское падение, когда в Москве ее доля снизилась с 70 до 50%. При ставках 9% ипотека в столичной агломерации займет 60–70% спроса, так как за последние 2–4 года у граждан выросли потребности в улучшении жилищных условий.