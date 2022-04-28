Новая мутация штамма коронавируса «Омикрон» выявлена в Бразилии

Бразильские эпидемиологи обнаружили новую разновидность штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в среду, 27 апреля, сообщает газета Folha de S.Paulo.

По ее данным, речь идет о мутации комбинированного варианта «Омикрона» BA.1 и BA.2, которого нет в международной базе данных Gisaid.

Отмечается, что образец биоматериала, в котором обнаружена новая разновидность инфекции, был взят у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу 16 февраля.

При этом специалисты считают, что пока рано говорить о появлении новой полноценной рекомбинации «Омикрона», так как для этого соответствующая мутация должна быть найдена минимум в пяти образцах.

На данный момент преобладающим вариантом SARS-CoV-2 в Бразилии является разновидность BA.2 «Омикрона», на которую приходится около 70% всех случаев инфицирования.

Ранее, 17 апреля, глава бразильского минздрава Марселу Кейрога сообщил об отмене режима чрезвычайной ситуации в стране, который был объявлен в 2020 году на фоне пандемии COVID-19.

Вместе с тем, по словам министра, это не означает, что с пандемией покончено. Несмотря на положительную динамику, коронавирусная инфекция по-прежнему является серьезной проблемой в Бразилии.

По данным международного статистического бюро Worldometer, всего за время пандемии в Бразилии выявили 30 399 004 случая заболевания. В общей сложности за время пандемии в республике умерли 663 165 человек от COVID-19.

Республика занимает третье место в мире после США (82 876 642) и Индии (43 068 412) по числу инфицированных.

22 января стало известно, что традиционный карнавал в двух крупных городах Бразилии — Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу — будет перенесен с февраля на конец апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.