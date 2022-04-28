Прямой эфир
Мир
Херсонская область Украины перейдет в рублевую зону с 1 мая
Мир
Канцлер Австрии назвал нереальным отказ от российского газа в ближайшие несколько лет
Мир
Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по фейкам Киева 6 мая
Мир
Украина попросила у США ударные беспилотники Gray Eagle
Мир
Новая мутация штамма коронавируса «Омикрон» выявлена в Бразилии
Мир
Над Херсоном сбили выпущенную ВСУ ракету «Точка–У»
Мир
Палата представителей США проголосовала за передачу арестованных активов Киеву
Мир
«Газпромбанк» отклонил несколько платежей за газ для Германии и Австрии
Мир
В Израиле отказались проводить парад на 9 мая в 2022 году
Экономика
Минимальную зарплату в России планируют повысить на 9%
Мир
В Харькове намерены переименовать все связанные с РФ улицы и объекты
Сюжет:

Новая мутация штамма коронавируса «Омикрон» выявлена в Бразилии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бразильские эпидемиологи обнаружили новую разновидность штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в среду, 27 апреля, сообщает газета Folha de S.Paulo.

Долгая болезнь: как бороться с последствиями коронавируса
Врачи рассказали, какие обследования пройти после болезни, чтобы снизить риск осложнений

По ее данным, речь идет о мутации комбинированного варианта «Омикрона» BA.1 и BA.2, которого нет в международной базе данных Gisaid.

Отмечается, что образец биоматериала, в котором обнаружена новая разновидность инфекции, был взят у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу 16 февраля.

При этом специалисты считают, что пока рано говорить о появлении новой полноценной рекомбинации «Омикрона», так как для этого соответствующая мутация должна быть найдена минимум в пяти образцах.

На данный момент преобладающим вариантом SARS-CoV-2 в Бразилии является разновидность BA.2 «Омикрона», на которую приходится около 70% всех случаев инфицирования.

Ранее, 17 апреля, глава бразильского минздрава Марселу Кейрога сообщил об отмене режима чрезвычайной ситуации в стране, который был объявлен в 2020 году на фоне пандемии COVID-19.

Вместе с тем, по словам министра, это не означает, что с пандемией покончено. Несмотря на положительную динамику, коронавирусная инфекция по-прежнему является серьезной проблемой в Бразилии.

По данным международного статистического бюро Worldometer, всего за время пандемии в Бразилии выявили 30 399 004 случая заболевания. В общей сложности за время пандемии в республике умерли 663 165 человек от COVID-19.

Республика занимает третье место в мире после США (82 876 642) и Индии (43 068 412) по числу инфицированных.

22 января стало известно, что традиционный карнавал в двух крупных городах Бразилии — Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу — будет перенесен с февраля на конец апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022