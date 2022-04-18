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В Бразилии отменили введенный два года назад из-за пандемии режим ЧС

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Власти Бразилии отменили режим чрезвычайной ситуации в стране, который был объявлен в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил глава бразильского минздрава Марселу Кейрога.

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«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, а также благодаря высоким показателям вакцинации населения и возможностям государственной системы здравоохранения в плане оказания помощи были созданы условия для того, чтобы сегодня объявить об окончании режима ЧС в сфере здравоохранения в общенациональном масштабе. В ближайшие дни будет издан нормативный акт, который закрепит это решение», — заявил он в эфире TV BrasilGov.

Вместе с тем, по словам министра, это не означает, что с пандемией покончено. Несмотря на положительную динамику, коронавирусная инфекция по-прежнему является серьезной проблемой в Бразилии, добавил он.

По данным Worldometers на понедельник, 18 апреля, на территории Бразилии в общей сложности зарегистрировано 30 252 618 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов составляет 662 011, а вылечившихся от инфекции — 29 227 051 человек.

Республика занимает третье место в мире после США (82 316 348) и Индии (43 043 266) по числу инфицированных.

По мнению специалистов, локдауны не помогают бороться с распространением инфекции. Так, исследования университета показали, что ограничения которые вводили в Европе и США весной 2020 года, снизили смертность от коронавируса всего на 0,2%, однако сильно ударили по экономике и обострили социальные проблемы.

22 января стало известно, что традиционный карнавал в двух крупных городах Бразилии — Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу — будет перенесен с февраля на конец апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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