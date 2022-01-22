Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США попросили РФ не обнародовать свой ответ по гарантиям безопасности
Мир
МО Украины сократило список предполагающих воинский учет женщин профессий
Мир
Число случаев COVID-19 в мире превысило 340 млн
Мир
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда компаний РФ
Мир
ФРГ заблокировала передачу Эстонией Киеву немецкого оружия
Общество
Снежный покров за сутки в Москве стал выше на 6 см
Мир
Псаки допустила возможность нового контакта президентов США и России
Общество
Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Мир
В Белом доме анонсировали дополнительную военную помощь Украине
Мир
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Сюжет:

СМИ сообщили о переносе карнавала в Рио на конец апреля из-за COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карнавал в двух крупных городах Бразилии — Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу — перенесен с февраля на конец апреля из-за ситуации с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 21 января новостной портал G1.

Отмечается, что решение было принято на виртуальной встрече мэров и министров здравоохранения двух городов ранее в пятницу.

Чертовщина какая-то
Как отмечают карнавал в разных странах мира

«Мэры Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро объявили, что карнавал, который должен был состояться в феврале, был перенесен на длинные праздники, которые стартуют 21 апреля», — говорится в сообщении.

Решение о переносе празднеств было принято из-за быстрого распространения в стране штамма «Омикрон» и роста числа заболевших COVID-19 в целом, уточнил G1.

Так, 19 января было зарегистрировано высокое число заболеваний — более 200 тыс. случаев за сутки.

Ранее, 5 января, сообщалось, что мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паеш решил отменить уличный карнавал из-за распространения в Бразилии штамма «Омикрон». Отмечалось, что карнавал также решили не проводить в Сальвадоре (Баия). В Ресифи и Олинде многие традиционные группы самбы предупредили, что шествия не пройдут вне зависимости от того, какое решение примут власти.

В сентябре мэр Рио-де-Жанейро объявил об отказе от осеннего пробного карнавала на острове Пакета в заливе Гуанабара. Такое решение было принято в связи с распространением дельта-штамма коронавируса.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса карнавальные гуляния были отменены по всей Бразилии. Годом ранее в празднествах в Рио-де-Жанейро приняли участие порядка 7 млн человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022