СМИ сообщили о переносе карнавала в Рио на конец апреля из-за COVID-19

Карнавал в двух крупных городах Бразилии — Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу — перенесен с февраля на конец апреля из-за ситуации с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 21 января новостной портал G1.

Отмечается, что решение было принято на виртуальной встрече мэров и министров здравоохранения двух городов ранее в пятницу.

«Мэры Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро объявили, что карнавал, который должен был состояться в феврале, был перенесен на длинные праздники, которые стартуют 21 апреля», — говорится в сообщении.

Решение о переносе празднеств было принято из-за быстрого распространения в стране штамма «Омикрон» и роста числа заболевших COVID-19 в целом, уточнил G1.

Так, 19 января было зарегистрировано высокое число заболеваний — более 200 тыс. случаев за сутки.

Ранее, 5 января, сообщалось, что мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паеш решил отменить уличный карнавал из-за распространения в Бразилии штамма «Омикрон». Отмечалось, что карнавал также решили не проводить в Сальвадоре (Баия). В Ресифи и Олинде многие традиционные группы самбы предупредили, что шествия не пройдут вне зависимости от того, какое решение примут власти.

В сентябре мэр Рио-де-Жанейро объявил об отказе от осеннего пробного карнавала на острове Пакета в заливе Гуанабара. Такое решение было принято в связи с распространением дельта-штамма коронавируса.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса карнавальные гуляния были отменены по всей Бразилии. Годом ранее в празднествах в Рио-де-Жанейро приняли участие порядка 7 млн человек.