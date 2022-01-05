В Рио второй год подряд отменили уличный карнавал из-за пандемии
В Рио-де-Жанейро снова решили отменить уличный карнавал из-за распространения в Бразилии штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в среду, 5 января, сообщил мэр города Эдуарду Паеш.
«Сегодня я встретился с представителями блоков (группы танцовщиков на карнавале. — Ред.) и сообщил им о невозможности проведения уличного карнавала», — сказал Паеш.
Чиновник отметил, что природа уличного карнавала на позволяет реализовать эффективный эпидемиологический контроль, необходимый на фоне распространения в стране штамма коронавируса «Омикрон».
Помимо Рио-де-Жанейро, карнавал отменили в Сальвадоре (Баия). В Ресифи и Олинде многие традиционные группы самбы предупредили, что шествия не пройдут вне зависимости от того, какое решение примут власти.
Ранее, в сентябре, мэр Рио-де-Жанейро объявил об отказе от осеннего пробного карнавала на острове Пакета в заливе Гуанабара. Такое решение было принято в связи с распространением «Дельта» штамма коронавируса.
В 2021 году из-за пандемии коронавируса карнавальные гуляния были отменены по всей Бразилии. Годом ранее в празднествах в Рио-де-Жанейро приняли участие порядка 7 млн человек.