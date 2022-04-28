Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по фейкам Киева 6 мая

Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ (Совета Безопасности) ООН по ситуации на Украине. Об этом заявил в среду, 27 апреля, российский представитель в ООН Сергей Леонидченко в ходе организованного Францией и Албанией заседания по формуле «Арриа».

Как он отметил, встреча будет посвящена развенчанию фейков Запада о происходящем на украинской территории.

«Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации «на земле», приходите на наше заседание по формуле «Арриа» 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в ходе заседания, проведенного западными странами, прозвучала «порция безосновательных утверждений и даже фейков» с обвинениями Москвы.

Кроме того, на неформальной встрече ООН 27 апреля Сергей Леонидченко заявил, что денацификация Украины будет неизбежно завершена, а виновные в пытках и убийствах мирного населения, несогласного с киевским режимом, понесут наказание.

Также он заявил о существовании неправительственных организаций (НПО), создаваемых Западом для распространения ложной информации о происходящем на украинской территории.

В среду начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил о предупреждении Запада от Минобороны РФ о планах Киева распространить в СМИ и интернете кровавые фейки о якобы «бесчинствах русских». Он уточнил, что специалисты информационно-психологических операций ВСУ подготовили постановку с гибелью якобы мирных жителей из-за сфабрикованного российского обстрела.

В то же время постпредство РФ при ООН сообщило о риске провокаций на украинских АЭС. Там подчеркнули, что Россия будет делать всё от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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