Минобороны РФ заранее предупреждает Запад о том, что Киев планирует распространить в СМИ и интернете кровавые фейки о якобы «бесчинствах русских». Об этом 27 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«С целью проведения постановочных фото- и видеосъемок, с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств, в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши, в городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), свозится разбитая техника, автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду», — сообщил он на брифинге.

По словам Мизинцева, эту постановку с гибелью якобы мирных жителей из-за сфабрикованного российского обстрела подготовили специалисты информационно-психологических операций ВСУ, чтобы в ближайшие дни представить ее мировой общественности.

«Подобные действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — заключил начальник Национального центра управления обороной РФ.

Накануне он заявил, что украинские боевики подготовили провокацию с множеством жертв в Николаеве. По его словам, «вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих».

В то же время постпредство РФ при ООН сообщило о риске провокаций на украинских АЭС. Там подчеркнули, что Россия будет делать всё от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне.

До этого, 23 апреля, Мизинцев сообщил, что ВСУ планируют совершить провокацию с химическими веществами в районе одесского порта Южный. В Минобороны РФ предупредили, что целью провокации является дискредитация Вооруженных сил РФ и обвинение их в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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