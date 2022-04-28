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Канадская хоккейная лига не допустила игроков из России к драфту

Канадская хоккейная лига не допустила игроков из РФ и Белоруссии к драфту в 2022 году
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Российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) 2022 года. Об этом 27 апреля сообщается на сайте организации.

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Отмечается, что исключение составят игроки, которые в настоящее время находятся в защищенном списке команд лиги.

«Канадская хоккейная лига объявила, что российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в драфте CHL 2022 года, который состоится 1 июля. Канадская хоккейная лига по-прежнему привержена безопасности, благополучию и развитию всех своих игроков, независимо от страны их происхождения», — говорится в заявлении.

CHL является организацией, которая объединяет три крупнейшие юниорские лиги Канады — Хоккейную лигу Онтарио (OHL), Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека (QMJHL) и Западную хоккейную лигу (WHL).

Драфт CHL проводится после драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на нем выбираются игроки, не являющиеся гражданами США или Канады.

Всего на драфте Канадской хоккейной лиги был выбран 421 российский хоккеист, из них 89 позднее стали игроками НХЛ.

Накануне, 26 апреля, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о новом месте примут во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая.

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. IIHF также лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, отстранила мужскую сборную России от участия в чемпионате мира — 2022 в Финляндии и женскую сборную ОКР от чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин в 2022 году.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что решение IIHF является дискриминационным и противоречащим духу спорта. Позже ФХР обжаловала отстранение российских сборных и клубов от участия в соревнованиях IIHF.

28 февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила отношения с российскими деловыми партнерами и не будет планировать соревнования в России из-за проведения РФ специальной операции в Донбассе.

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