Появились кадры первой реакции Болдуина на информацию о смерти оператора

Появилось новое видео, на котором видна реакция актера Алека Болдуина на новость о том, что оператор Галина Хатчинс погибла. Об этом в среду, 27 апреля, пишет MailOnline.

В ролике запечатлен момент, когда следователь сообщил Болдуину о смерти оператора, после чего актер схватился за голову и еще долго оставался в таком положении.

Ранее, 21 апреля, адвокаты артиста заявили, что актер Алек Болдуин, случайно застреливший кинооператора Галину Хатчинс, был уверен, что использует пистолет с холостыми патронами.

До этого, 11 марта, Болдуин подал в суд на продюсеров фильма «Ржавчина», на съемках которого была застрелена оператор картины. В иске артист требует возместить все убытки, вызванные судами. По мнению актера, он принимал участие только в творческих вопросах и не нес ответственности за безопасность огнестрельного оружия на съемочной площадке.

15 февраля муж оператора Галины Хатчинс подал иск против Алека Болдуина, а также компаний, причастных к созданию картины, продюсеров и членов съемочной группы. Согласно заявлению, ответчики могли предотвратить несчастный случай, если бы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности. Заявители утверждают, что создатели фильма торопились со съемками, стараясь уложиться в график.

2 декабря Болдуин в первом интервью после гибели оператора на съемочной площадке заявил, что не считает себя виновным, поскольку не нажимал на спусковой крючок револьвера, выстрел был самопроизвольным. По его словам, Хатчинс показывала, как следует направлять оружие, сам эпизод многократно репетировали, но никогда не требовалось нажатия на спусковой крючок.

21 октября 2021 года Болдуин держал в руках антикварный револьвер во время генеральной репетиции вестерна «Ржавчина» на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.