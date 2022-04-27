Блинкен признал возможность включения РФ в список «спонсоров терроризма»

Американская администрация рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В среду, 27 апреля, на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США сенатор Линдси Грэм спросил его о возможности включения РФ в этот перечень.

«Мы рассматриваем это. Юристы это изучают», — подтвердил глава американского внешнеполитического ведомства.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Белого дома Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом Зеленский выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом.

В ответ на это представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список «пособников террористов».

По данным неназванного источника телеканала CNN, в администрации рассматривают возможность включения России в соответствующий список в качестве «инструмента для привлечения РФ к ответственности» за ситуацию вокруг Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 апреля, комментируя эти заявления, сказала: рассуждения о том, что Россия может быть включена в этот лист — это «пропагандистский ход».

Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Государственного департамента. В настоящее время в списке находятся четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. Судан был исключен из списка в 2020 году.

В декабре 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш также предложил объявить Россию «спонсором терроризма» и направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в 2022 году.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что предложение американских сенаторов объявить Россию страной — спонсором терроризма подрывает диалог Москвы и Вашингтона. Цеков назвал Россию страной-защитницей, которая разрешает конфликты, развязываемые США, и не вмешивается в дела суверенных государств.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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