Вашингтон грубо нарушает основы международного права, решив отправить поставленные в Афганистан 11 вертолетов Ми-17 на Украину. Такое заявление в среду, 27 апреля, сделали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Волюнтаристское решение США о поставке упомянутых «афганских» вертолетов Украине грубо нарушает основы международного права и положения российско-американских контрактных документов», — говорится в пресс-релизе ФСВТС.

В 2011 году между Россией и США был заключен крупный контракт, согласно которому вертолеты Ми-17 могут быть использованы только в Афганистане и не передаваться в третьи страны без согласия на это Российской Федерации.

По мнению представителей ФСВТС, данные действия Пентагона характеризуют неспособность контролировать перемещение поставляемого Украине воздушного транспорта и еще более «усугубляют и без того обострившуюся террористическую угрозу в мире».

Накануне, 26 апреля, американский журналист Томас Лифсон в статье для The American Thinker назвал шокирующими заявления главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении США ослабить Россию. По словам Лифсона, военная помощь Украине со стороны США лишь затягивает конфликт и несет угрозу мирному населению.

За день до этого Ллойд Остин заявил, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла больше предпринимать такие же действия, как на Украине. Соответствующее заявление он сделал после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых также присутствовал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Кроме того, в ходе встречи американские представители уведомили украинского лидера о том, что Киеву будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн, сообщает издание.

17 апреля стало известно о том, что на Украину началось прибытие новой военной помощи в рамках последнего принятого пакета по поставке вооружений от администрации президента США Джо Байдена. По данным источника в Белом доме, США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых гаубиц и 300 дронов Switchblade.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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