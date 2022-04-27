Американский журналист ужаснулся словам главы Пентагона об ослаблении РФ

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении США ослабить Россию являются шокирующими. Об этом написал американский журналист Томас Лифсон (Thomas Lifson) в статье для The American Thinker, опубликованной 26 апреля.

«Я в ужасе от заявления министра обороны Ллойда Остина на его пресс-конференции в Польше после тайного визита в Киев», — отметил он.

По словам Лифсона, военная помощь Украине со стороны США лишь затягивает конфликт и несет угрозу мирному населению.

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