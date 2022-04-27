Силуанов допустил сокращение добычи нефти в РФ на 17%

Добыча нефти в России в 2022 году может сократиться на 17% из-за отказа европейцев ее покупать. Об этом 27 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17%, чуть меньше или чуть больше — возможно. Но то, что мы учитывали текущие ситуации с курсом, с объемом добычи и с ценами на энергоресурсы — это да, в наших прогнозах это учитывается. Как дальше будут вестись продажи — сейчас пока сложно оценить», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об оценках Минфина последствий отказа Европы от покупки российских энергоносителей.

Силуанов отметил, что Минфин не просчитывал возможные последствия для бюджета от этого шага, поскольку пока неизвестно, какие страны решатся на такой шаг, а какие — нет.

«Если в одном месте отказываются — значит, будем продавать другим», — подчеркнул министр.

По его словам, отказ отдельных стран платить за газ в рублях пока не наносит ущерба российским поставщикам.

«Наши все прогнозы рассчитывались при одних ценах на газ, а сейчас объемы снижаются, но цены растут. В целом у наших компаний более-менее баланс. Какие будут перспективы на оставшиеся периоды конца года — сложно пока сказать», — заключил глава Минфина.

Накануне издание Foreign Policy сообщило, доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Отмечалось, что такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

В то же время юрист, медиатор Юрий Капштык заявил «Известиям», что частичное эмбарго на поставки нефти из России не будет иметь катастрофических или глобальных последствий. По его словам, это крик в виде некой виртуальной угрозы, но не фактический шаг альянса, основанный на экономическом расчете.

22 апреля стало известно, что Евросоюз планирует ввести уже шестой по счету пакет санкций против России. Новые ограничения предполагают «определенный запрет» на импорт российской нефти, а также отключения еще большего количества банков от системы SWIFT. Кроме того, некоторые государства призывают ввести санкции в отношении российских СМИ.

16 апреля глава минобороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что антироссийские санкции пока не дали эффекта и нужно бойкотировать нефть и газ из России. Министр также высказал мнение, что импортом этих ресурсов Европа «финансирует» российскую спецоперацию по защите Донбасса.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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