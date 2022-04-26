FP предрек России рекордные доходы от продажи нефти

Доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Об этом 22 апреля пишет Foreign Policy.

Как отметил корреспондент, такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

«Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте», — говорится в публикации.

Кроме того, эксперт компании Kpler Мэтт Смит подчеркнул, что экспорт черного золота увеличился с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле, несмотря на антироссийские санкции.

«Главный вывод состоит в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно», — сказал он.

При этом бывший специалист Госдепа Эдвард Фишман полагает, что Россия получает по меньшей мере $1 млрд в день с продажи нефти и газа.

«Львиная доля приходится на Европу. Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна по сравнению с платежами за российскую нефть и газ», — подчеркнул он.

Ранее, 6 апреля, заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США намерены добиться лишения России всех доходов от экспорта нефти и газа.

По его словам, доходы РФ от энергопоставок остаются главными для ее бюджета. Вашингтон считает, что сможет лишить Москву статуса главного экспортера нефти и газа. В частности, США уже обсуждают с ФРГ вопрос закрытия «Северного потока – 2» и перекрытия для РФ всех технологий в энергосфере, отметил Сингх.

При этом он подчеркнул, что данные меры требуют определенного времени на реализацию. В итоге РФ будет лишена любых доходов от поставок энергоресурсов, повторил Сингх.

Накануне сообщалось, что Минфин РФ ожидает в апреле 798,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Ранее, 1 апреля, агентство Bloomberg спрогнозировало, что доходы России от продажи нефти и газа в 2022 году могут достигнуть рекордных $321 млрд при условии, что основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт. По мнению экспертов, Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое может достичь $240 млрд. В целом Bloomberg отмечает, что доходы от продажи энергоносителей позволят Москве существенно смягчить последствия санкций.

В тот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россия сейчас действительно получает большие доходы от нефтегазового сектора. Он предположил, что 2022 год может стать рекордным по объему выручки.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными, в рублях. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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