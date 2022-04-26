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Эксперт оценил планы ЕС ввести потолок цен на нефть из России

Медиатор Капштык: возможное установление ЕС предела цен на нефть из РФ не будет иметь глобальных последствий
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Частичное эмбарго на поставки нефти из России, которым грозит Евросоюз, не будет иметь катастрофических или глобальных последствий. Это крик в виде некой виртуальной угрозы, но не фактический шаг ЕС, основанный на экономическом расчете. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» юрист, медиатор Юрий Капштык во вторник, 26 апреля.

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Ранее в этот же день газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что ЕС в рамках шестого пакета санкций изучает возможности ограничения доходов России от продажи нефти, в том числе через установление верхнего предела цен. Как рассказал собеседник издания, данное предложение является лишь одним из вариантов ограничительных мер на импорт российской нефти.

По сути, четверть всей импортируемой нефти ЕС получает из России, отметил Капштык. Полного запрета на поставки черного золота все равно не будет, и Евросоюз будет брать минимальную часть, необходимую его странам для выживания, полагает медиатор.

Он считает, что надо набраться терпения, потому что вопрос транспортировки нефти от других поставщиков, в том числе из ОАЭ, связан с большими затратами на логистику. Учитывая то, что за последний год стоимость логистики выросла в три-пять раз, эксплуатация и перевозка танкерами повлекут за собой увеличение себестоимости поставок, что невыгодно для европейцев, добавил юрист.

По его словам, рано или поздно трезвый разум возобладает и страны Запада, которые ввели новые антироссийские санкции, вернутся к вопросу поставок энергоресурсов и условия будут пересмотрены и согласованы.

Специалист также подчеркнул, что не первый год в мире ведутся разработки по «зеленой» энергетике, эти исследования ведет и Россия, а ветряные мельницы есть в том числе в Ростовской области. Поэтому нельзя сказать о полной энергозависимости ЕС от РФ — рано или поздно альтернативные способы будут найдены, и зависимость от энергоресурсов автоматически снизится, считает он.

В то же время эксперт констатировал, что парк автомобилей, предприятия, работающие на нефти и мазуте в Европе никуда не денутся. И здесь либо придется повышать цены, или закрывать предприятия, что приведет к социальному неравенству и общественным выступлениям, бунтам, отметил он. ЕС такими шагами сейчас фактически создает предпосылки того, чтобы европейское общество выразило недоверие к такой политике, тем более что она затрагивает бизнес, посетовал эксперт.

«РФ никаких ограничений на поставки энергоресурсов не вводила, ее поведение достаточно прозрачное и добросовестное. Получается, действия европейских политиков похожи на капризы ребенка в детском садике: эту кашу я есть буду, а эту не буду. Но время расставляет все на свои места», — заключил Капштык.

22 апреля газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что Евросоюз планирует ввести шестой пакет антироссийских санкций в конце апреля. По информации издания, в новых рестрикциях в отношении России будет «определенный запрет» на импорт нефти, а также отключения еще большего количества банков РФ от международной платежной системы SWIFT. Помимо прочего некоторые государства призывают ввести ограничения в отношении российских СМИ.

За день до этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, когда будет одобрено эмбарго на нефть и газ из России, сказал, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран — членов альянса.

5 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены объединения по-разному относятся к введению данного запрета.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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