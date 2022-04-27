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Кинолог назвал способы предупредить нападение собаки

Кинолог Карапетьянц о нападении собаки на девочку в Сочи: «Собака повела себя как собака»
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Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в среду, 27 апреля, прокомментировал гибель участницы детского первенства по шахматам из-за нападения собак.

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«То, что произошло, безусловно, трагедия. Но девочке не рассказывали основные правила поведения с собаками. В данном случае собака повела себя как собака. Нельзя заходить на участок, где есть собаки, нельзя гладить животное без разрешения владельцев», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, особое внимание нужно уделять собакам, рядом с которыми щенки. Кроме того, нельзя трогать животное, когда оно ест — если соблюдать эти правила, то можно избежать трагедии, отметил он.

По словам специалиста, надо научить детей и взрослых предупреждать возможность нападения собак.

«Нужно понимать, что какая бы красивая собака ни была, она может испытывать агрессию, особенно если у нее есть щенки — это поведение присуще всем животным с потомством, и ты не объяснишь им, что ты пришел с добрыми намерениями. Нужно объяснять детям, что просто запрещено приходить на чужую территорию, где есть собаки», — заключил Карапетьянц.

Инцидент произошел 26 апреля. Ребенок приехал с мамой из Саратовской области на турнир по шахматам. Участники первенства проживали в оздоровительно-образовательном центре «Илона».

Уточняется, что на территории в поселке Лоо, куда пробралась школьница, 50-летний местный житель содержал крупных собак, участок не был оборудован специальными вольерами, и животные свободно перемещались по нему.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

Федерация шахмат России досрочно прекратила проведение детских первенств России в Лоо. Соревнование не будет возобновлено до окончания следствия и установления причин случившегося.

После инцидента прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверку. Как сообщили в ведомстве, 12-летняя девочка хотела покормить щенят.

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