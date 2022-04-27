Эксперт назвал цель публичных отказов стран оплачивать газ в рублях

Страны публично отказываются платить за газ в рублях, чтобы представить Россию ненадежным поставщиком. Об этом в среду, 27 апреля, заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков.

«Скорее всего, публичный отказ от оплаты в рублях и последующее прекращение поставок имеет целью представление России ненадежным поставщиком газа для постепенного долгосрочного замещения его поставками СПГ из США. Это именно та цель, которой добивались США, блокируя «Северный поток – 2», хоть это потенциально можно сделать лишь в долгосрочной перспективе», — пояснил он.

При этом эксперт отметил, что среди ведущих европейских стран есть и те, кто соглашается платить за газ в рублях. Хайков указал на то, что, согласно данным СМИ, четыре европейских покупателя газа уже оплатили поставки в рублях.

«Это говорит о том, что, несмотря на все политические заявления, экономический прагматизм берет верх и Европа и дальше будет покупать российский газ», — заключил он.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что четыре покупателя в Европе уже оплатили поставки российского голубого топлива в рублях. Помимо этого десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России по новому механизму — с конвертацией в рубли.

В издании отметили, что всего список покупателей газа из недружественных стран насчитывает 21 государство.

Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что нефтегазовая компания OMV будет покупать российский газ за рубли. Министр климата Австрии Леонор Гевесслер отметила, что ограничений на поставки природного газа из России в страну нет, поставки проходят по основным газопроводам, пишет газета Krone. Однако позднее у себя в Twitter Нехаммер заявил, что Австрия планирует оплачивать российский газ в евро.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.