Четыре покупателя из Евросоюза оплатили поставки российского газа в рублях

Четыре европейских покупателя уже оплатили поставки российского газа в рублях. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В издании добавили, что десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России по новому механизму — с конвертацией в рубли.

Отмечается, что всего список покупателей газа из списка «недружественных» стран насчитывает 21 государство.

Ранее в этот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что нефтегазовая компания OMV будет покупать российский газ за рубли. Министр климата Австрии Леонор Гевесслер отметила, что ограничений на поставки природного газа из России в страну нет, поставки проходят по основным газопроводам.

В этот же день «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

22 апреля Еврокомиссия в письме странам Евросоюза сообщила, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции ЕС против России, но компании могут согласиться с такой системой. Указывалось, что в настоящее время неясно, как будет работать процедура.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России по защите Донбасса.