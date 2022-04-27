Путин поручил отрегулировать страхование морских перевозок

Президент России Владимир Путин поручил определить механизм страхования рисков при морских перевозках в условиях санкций. Поручение дано по итогам совещания, прошедшего 5 апреля, 27 апреля сообщила на своем сайте пресс-служба Кремля.

Поручение дано правительству и Банку России. Необходимо представить предложения об определении механизмов страхования рисков при морских перевозках в условиях санкций сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, минеральных удобрений, в том числе в акватории Черного моря.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2022 года. Ответственными лицами назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о запрете морским судам, связанным с Россией, заходить в американские порты. Ни один корабль под российским флагом, принадлежащий или используемый в российских интересах, не получит разрешения на швартовку в портах США или доступ к берегам страны.

Ранее в апреле заходить в свои порты российским кораблям запретили страны Европейского союза. Находиться в них можно только на основании специального разрешения. Суда, которые перевозят нефть, газ, топливо для АЭС и нефтепродукты, сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и гуманитарные грузы, будут и дальше обслуживаться в бельгийских портах.

Под ограничения на вход в бельгийские порты подпадут около 6 тыс. судов под флагом России. При этом с учетом всех исключений разрешения на заход каждого судна РФ будут выдавать в индивидуальном порядке.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза от 8 апреля включал запрет на заход в порты ЕС для судов, зарегистрированных под российским флагом после 16 апреля, с указанием, что будут разрешены отступления для сельскохозяйственной и продовольственной продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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