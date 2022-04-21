Байден объявил о запрете российским судам заходить в порты США

Президент США Джо Байден вслед за странами Евросоюза (ЕС) объявил о запрете морским судам, связанным с Россией, заходить в американские порты. О своем решении он сообщил в четверг, 21 апреля, в ходе выступления по ситуации на Украине, которое транслировалось на странице Белого дома в Twitter.

«Сегодня я объявляю, что США запретят судам, связанным с Россией, заходить в наши порты, как это уже сделано в Европе. Это означает, что ни один корабль, который ходит под российским флагом, принадлежит или используется в российских интересах, не получит разрешения на швартовку в портах США или доступ к нашим берегам», — сказал Байден.

Кроме того, в этот же день Байден после встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем объявил о дополнительном пакете помощи Киеву в размере $800 млн и анонсировал запуск специальной программы по приему беженцев с Украины.

Ранее в апреле заходить в свои порты российским кораблям запретили страны Европейского союза. Находиться в них можно только на основании специального разрешения. В частности, 17 апреля сообщалось, что суда, которые перевозят нефть, газ, топливо для АЭС и нефтепродукты, сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и гуманитарные грузы, будут и дальше обслуживаться в бельгийских портах.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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