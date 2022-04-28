Прямой эфир

Кардиолог назвал необходимые обследования при высоком давлении

Кардиолог Грачев рассказал, какие обследования следует пройти при гипертонии
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий врач-кардиолог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, академик АМТН Андрей Грачев рассказал «Известиям», какие обследования следует пройти при повышенном артериальном давлении.

Вкус успеха: какие пищевые добавки опасны для здоровья
Диетологи объяснили, что среди Е-компонентов есть вредные, а есть совершенно безобидные

«Во-первых, стоит отметить, что при обследовании практически любого кардиологического пациента проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические и коагулологические исследования (коагулограмма) крови, а также некоторые дополнительные исследования», — подчеркнул кардиолог.

По его словам, когда речь идет об обследовании пациентов с повышенным артериальным давлением, то важно провести углубленное обследование параметров биохимии крови. Так, для оценки факторов сердечно-сосудистого риска проводятся исследования на креатинин, глюкозу (гликозилированный гемоглобин), холестерин и его фракции, триглицериды, мочевую кислоту, гомоцистеин, а также уровни электролитов плазмы (калий, натрий, магний). Кроме того, важно оценить функциональное состояние печени при помощи биохимического анализа крови на билирубин и его фракции, а также анализов на АСТ и АЛТ.

При повышенном артериальном давлении Грачев также рекомендовал провести оценку стандартных параметров системы гемостаза. В моче, кроме общего анализа, в обязательном порядке оценивается уровень микроальбуминурии в средней порции утренней мочи, отметил врач.

«По показаниям также оцениваются уровни гормонов щитовидной железы, ренин ангиотензин-альдостероновой системы (активность ренина плазмы, уровень ангиотензина, альдостерона), симпато-адреналовой системы (адреналина, дофамина и норадреналина и их метаболитов в крови и моче), а также уровень кортизола», — заключил кардиолог.

25 апреля доктор медицинских наук, врач-кардиолог Заур Шугушев рассказал, чем опасно внезапное снижение артериального давления и при каких показаниях тонометра необходимо вызывать скорую.

Врач подчеркнул, что резкое понижение артериального давления крайне опасно и может спровоцировать инфаркт или инсульт. Оно также чревато серьезными рисками, как, например, нарушение кровоснабжения внутренних органов, что наносит им непоправимый ущерб.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022