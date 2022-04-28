Кардиолог назвал необходимые обследования при высоком давлении

Ведущий врач-кардиолог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, академик АМТН Андрей Грачев рассказал «Известиям», какие обследования следует пройти при повышенном артериальном давлении.

«Во-первых, стоит отметить, что при обследовании практически любого кардиологического пациента проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические и коагулологические исследования (коагулограмма) крови, а также некоторые дополнительные исследования», — подчеркнул кардиолог.

По его словам, когда речь идет об обследовании пациентов с повышенным артериальным давлением, то важно провести углубленное обследование параметров биохимии крови. Так, для оценки факторов сердечно-сосудистого риска проводятся исследования на креатинин, глюкозу (гликозилированный гемоглобин), холестерин и его фракции, триглицериды, мочевую кислоту, гомоцистеин, а также уровни электролитов плазмы (калий, натрий, магний). Кроме того, важно оценить функциональное состояние печени при помощи биохимического анализа крови на билирубин и его фракции, а также анализов на АСТ и АЛТ.

При повышенном артериальном давлении Грачев также рекомендовал провести оценку стандартных параметров системы гемостаза. В моче, кроме общего анализа, в обязательном порядке оценивается уровень микроальбуминурии в средней порции утренней мочи, отметил врач.

«По показаниям также оцениваются уровни гормонов щитовидной железы, ренин ангиотензин-альдостероновой системы (активность ренина плазмы, уровень ангиотензина, альдостерона), симпато-адреналовой системы (адреналина, дофамина и норадреналина и их метаболитов в крови и моче), а также уровень кортизола», — заключил кардиолог.

25 апреля доктор медицинских наук, врач-кардиолог Заур Шугушев рассказал, чем опасно внезапное снижение артериального давления и при каких показаниях тонометра необходимо вызывать скорую.

Врач подчеркнул, что резкое понижение артериального давления крайне опасно и может спровоцировать инфаркт или инсульт. Оно также чревато серьезными рисками, как, например, нарушение кровоснабжения внутренних органов, что наносит им непоправимый ущерб.