Кардиолог рассказал о рисках пониженного давления

Доктор медицинских наук Заур Шугушев рассказал, чем опасно внезапное снижение артериального давления и при каких показаниях тонометра необходимо вызывать скорую.

В беседе с радио Sputnik в понедельник, 25 апреля, специалист отметил, что норма артериального давления составляет 120/80, однако на самом деле границы нормального давления шире. Так, нижняя граница нормального давления — 90/60, а верхняя — 140/90, пишет Life.ru.

Врач подчеркнул, что резкое повышение артериального давления крайне опасно и может спровоцировать инфаркт или инсульт. Оно также чревато серьезными рисками как, например, нарушение кровоснабжения внутренних органов, что наносит им непоправимый ущерб.

Шугушев объяснил, что в первую очередь страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Потом идет нарушение работы сердца, почек и печени, отмечает телеканал «360».

Врач предупредил, что следует обязательно измерять давление при появлении слабости, головокружения, нарушения координации. Если показания тонометра будут ниже 85/60, нужно вызвать скорую, пишет RT. Он добавил, что есть заболевания, которые стремительно прогрессируют на фоне гипотонии. Врач подчеркнул, что если вовремя не вызвать скорую, такая ситуация может закончиться даже летальным исходом, все зависит от первоначальной причины, которая вызвала снижение давления, пишет «Москва 24».

12 апреля главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о технологиях космической телеметрии — системе дистанционного мониторинга за состоянием здоровья космонавтов. По его словам, сегодня эта технология доступна для широкого круга российских граждан. Он отметил, что при диспансерном наблюдении около 40% пациентов достигают целевых значений артериального давления. При этом при дистанционном мониторинге это значение может достигать 60%. При дистанционном мониторинге артериального давления количество лиц с повышенным показателем можно снизить более чем на 70%, отмечает телеканал «Звезда». Он подчеркнул, что в настоящее время есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения.