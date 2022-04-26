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Джонсон заявил о праве Украины принимать решения об обмене пленных британцев

Джонсон: решение по возможному обмену пленных британцев будет принимать Украина
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Решение по возможному обмену пленных британцев, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука будет принимать Украина. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 26 апреля.

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Он также отметил, что Великобритания не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы границ этой страны.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь. Я сочувствую семье Эйдена (Эслина). Важно понимать, что Эйден и другие британцы, которые сражаются в составе ВСУ, при попадании в плен не являются заложниками», — сказал глава британского правительства телеканалу TalkTV.

Джонсон также напомнил, что на военнопленных распространяются права, предусмотренные Женевской конвенцией. И законам военных их не должны показывать на телевидении. При этом он подчеркнул, что Лондон «тесно работает» с украинскими властями над освобождением пленных британцев.

Ранее, 20 апреля, Джонсон призвал власти РФ соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина. Премьер-министр подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. Кроме того, он заявил, что власти Соединенного Королевства выступают против того, чтобы британцы участвовали в боевых действиях на Украине.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв Джонсона отнестись к пленным с милосердием, заметила, что премьер-министра Великобритании на самом деле не интересует судьба его граждан, оказавшихся в беде. Обращаясь к жителям Великобритании, Захарова подчеркнула, что российская сторона заботится о британских пленных и что Вооруженные силы РФ привержены гуманитарному праву, в то время как украинские боевики расстреливают пленных и издеваются над мирным населением.

До этого, 18 апреля, двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании, один из которых Пиннер, обратились к своему премьер-министру с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

В тот же день семья Шона Пиннера объяснила цель его пребывания на Украине. Они опровергли слухи о том, что британский доброволец является наемником, и подчеркнули, что Пиннер служил в рядах украинских вооруженных сил по контракту в соответствии с законом.

16 апреля жена Медведчука Оксана Марченко призвала британцев, чьи родственники сдались в плен Донецкой Народной Республике и Вооруженным силам РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее мужа.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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