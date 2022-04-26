Джонсон заявил о праве Украины принимать решения об обмене пленных британцев

Решение по возможному обмену пленных британцев, воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука будет принимать Украина. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 26 апреля.

Он также отметил, что Великобритания не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы границ этой страны.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь. Я сочувствую семье Эйдена (Эслина). Важно понимать, что Эйден и другие британцы, которые сражаются в составе ВСУ, при попадании в плен не являются заложниками», — сказал глава британского правительства телеканалу TalkTV.

Джонсон также напомнил, что на военнопленных распространяются права, предусмотренные Женевской конвенцией. И законам военных их не должны показывать на телевидении. При этом он подчеркнул, что Лондон «тесно работает» с украинскими властями над освобождением пленных британцев.

Ранее, 20 апреля, Джонсон призвал власти РФ соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина. Премьер-министр подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. Кроме того, он заявил, что власти Соединенного Королевства выступают против того, чтобы британцы участвовали в боевых действиях на Украине.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв Джонсона отнестись к пленным с милосердием, заметила, что премьер-министра Великобритании на самом деле не интересует судьба его граждан, оказавшихся в беде. Обращаясь к жителям Великобритании, Захарова подчеркнула, что российская сторона заботится о британских пленных и что Вооруженные силы РФ привержены гуманитарному праву, в то время как украинские боевики расстреливают пленных и издеваются над мирным населением.

До этого, 18 апреля, двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании, один из которых Пиннер, обратились к своему премьер-министру с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

В тот же день семья Шона Пиннера объяснила цель его пребывания на Украине. Они опровергли слухи о том, что британский доброволец является наемником, и подчеркнули, что Пиннер служил в рядах украинских вооруженных сил по контракту в соответствии с законом.

16 апреля жена Медведчука Оксана Марченко призвала британцев, чьи родственники сдались в плен Донецкой Народной Республике и Вооруженным силам РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее мужа.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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