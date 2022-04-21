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Захарова ответила на призыв Джонсона отнестись к британским пленным с милосердием

Захарова заявила, что Джонсона на самом деле не интересует судьба британцев, оказавшихся в плену
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Пример-министра Великобритании не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Об этом в четверг, 21 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его призыв отнестись к британским пленным с милосердием.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
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«Борис, мы понимаем, что вы лично и ваше правительство отказались от своих подданных, ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей. Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а значит, и Вашего покровительства не дождутся», — написала она в своем Telegram-канале.

Обращаясь к жителям Великобритании, Захарова подчеркнула, что российская сторона заботится о британских пленных — их кормят, дают воду и оказывают всё необходимое содействие. Она отметила, что Вооруженные силы РФ привержены гуманитарному праву, в то время как украинские боевики расстреливают пленных и издеваются над мирным населением.

«В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны», — заключила Захарова.

Днем ранее Джонсон призвал власти РФ соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и отнестись к ним с милосердием. Премьер-министр подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), а не наемниками.

18 апреля семья Шона Пиннера объяснила цель его пребывания на Украине. Они опровергли слухи о том, что британский доброволец является наемником, и подчеркнули, что Пиннер служил в рядах ВСУ по контракту в соответствии с законом.

В тот же день двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании обратились к Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на украинского политика Виктора Медведчука.

19 апреля министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис в интервью Sky News заявил об отсутствии у британских властей планов начать переговорный процесс с РФ об обмене Медведчука на двух британских пленных. Решение обусловлено уверенностью Лондона в близких связях Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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