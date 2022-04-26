Аналитик назвал невозможным оценить доходы РФ от продажи нефти

Сейчас нельзя точно определить, какие у России будут доходы от экспорта нефти в апреле, потому что официальная статистика не публикуется Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса — филиалом ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (ЦДУ ТЭК). Об этом заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков во вторник, 26 апреля.

Обычно ЦДУ ТЭК публиковало данные по экспорту нефти 2-го числа каждого месяца за предыдущий месяц, но 8 апреля 2022 года сообщило, что не будет обнародовать эти данные, сообщал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович 11 апреля. Видимо, чтобы не провоцировать «ненужные панические настроения», отмечал специалист.

Как сообщало издание Foreign Policy, доходы России от экспорта нефти в апреле могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Отмечалось, что такой сценарий возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Индию и Турцию.

Эксперт компании Kpler Мэтт Смит заявил FP, что российский экспорт черного золота увеличился с 3,3 млн баррелей в день в марте до 3,6 млн в апреле, несмотря на санкции. Бывший специалист Госдепа Эдвард Фишман выразил мнение, что РФ получает не менее $1 млрд в день с продажи нефти и газа.

«Ни таможня, ни «Транснефть» больше статистику официальную не пубикуют — сколько мы отгружаем на экспорт нефти — поэтому сложно понять, сколько мы вообще экспортируем сырья», — сказал Юшков.

Он рассказал, что цены на нефть весь апрель держатся на высоком уровне — более $100 за баррель. Даже учитывая то, что часть нефти Россия продает со скидкой, получается, что при цене за Brent в $100–110 за бочку российский сорт Urals торговался по $70–80 за бочку, что тоже довольно много, отметил он.

Поэтому, действительно, доходы от продажи РФ нефти и нефтепродуктов довольно высокие, подчеркнул аналитик. Косвенно на это указывает, по его словам, и то, что рубль постоянно укрепляется, потому что экспортеры сейчас продают 80% своей валютной выручки на внутреннем рынке РФ и меняют эти деньги на рубли, в результате чего курс российской нацвалюты растет. Он напомнил, что только недавно, 20 апреля, Банк России увеличил срок обязательной продажи 80% валютной выручки компаниями-экспортерами несырьевого неэнергетического сектора с трех до 60 дней, а большую часть апреля правило «трех дней» действовало и нефтяники продавали довольно много экспортной выручки на валютной бирже, поэтому рубль укреплялся.

Второй момент — это попытки ЕС и коллективного Запада ограничить доходы РФ от экспорта нефти и ввести лимит ее стоимости, отметил Юшков. Но в этом случае, по его словам, западные страны могут спровоцировать ответное эмбарго, и Россия может на государственном уровне запретить поставки черного золота в государства, которые будут пользоваться подобным ограничением. Москва же в этом случае перенаправит нефть на азиатиские рынки, добавил аналитик.

«Тогда европейцы испытают еще больший дефицит, чем мы видим сейчас, и цены мы увидим и под $150, и под $180 и может быть даже $200 за баррель, когда будет самая шоковая реакция рынка», — заключил специалист.

По состоянию на 18:44 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составляет $104,63 за баррель, нефти WTI — $101,06 за бочку.

Ранее в этот же день газета Financial Times со ссылкой на источник писала, что Евросоюз в рамках шестого пакета санкций изучает возможности ограничения доходов России от продажи нефти, в том числе через установление верхнего предела цен.

Юрист, медиатор Юрий Капштык заявил «Известиям», что частичное эмбарго на поставки нефти из России не будет иметь катастрофических или глобальных последствий. По его словам, это крик в виде некой виртуальной угрозы, но не фактический шаг альянса, основанный на экономическом расчете.

Минфин РФ ожидает в апреле 798,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

1 апреля агентство Bloomberg спрогнозировало, что доходы России от продажи нефти и газа в 2022 году могут достигнуть рекордных $321 млрд при условии, что основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт. По мнению экспертов, Москву может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое может достичь $240 млрд. В целом Bloomberg отмечал, что доходы от продажи энергоносителей позволят РФ существенно смягчить последствия санкций.