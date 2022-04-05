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Минфин назвал ожидаемую сумму дополнительных доходов от продажи нефти и газа

Минфин: дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в апреле могут составить 798,4 млрд рублей
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Минфин РФ ожидает в апреле 798,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщила во вторник, 5 апреля, пресс-служба министерства.

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Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в размере 798,4 млрд рублей в Минфине связывают с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем.

В марте суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема года составило минус 302 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств составляет 496,3 млрд рублей.

При этом Минфин в апреле не будет покупать валюту и золото из-за временной приостановки отдельных положений бюджетных правил.

Ранее, 1 апреля, агентство Bloomberg спрогнозировало, что доходы России от продажи нефти и газа в 2022 году могут достигнуть рекордных $321 млрд при условии, что основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт. По мнению экспертов, Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое может достичь $240 млрд. В целом Bloomberg отмечает, что доходы от продажи энергоносителей позволят Москве существенно смягчить последствия санкций.

В тот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россия сейчас действительно получает большие доходы от нефтегазового сектора. Он предположил, что 2022 год может стать рекордным по объему выручки.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными, в рублях. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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