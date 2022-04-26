Стало известно о состоянии пострадавшей при стрельбе в детсаду под Ульяновском

Пострадавшая при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма в Ульяновской области женщина находится в тяжелом состоянии.

По данным источника «Известий», у нее огнестрельное ранение правого предплечья.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пострадавшая получила перелом обоих костей предплечья и огнестрельное ранение. По ее словам, женщину готовят к переводу на уровень областной больницы.

Ранее в этот день мужчина проник в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу. После стрельбы злоумышленник покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала его мать. Москалькова отметила, что предполагаемый убийца состоит на учете как психически больной. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа с ружьем Иж-27. В учреждении, по предварительным данным, нет охраны, только тревожная кнопка. До этого он встретился с 68-летним Александром Трониным (по другой информации, фамилия Дронин. — Ред.), которому и принадлежало ружье. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.