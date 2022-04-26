Прямой эфир
Общество
Карякин призвал проводить соревнования внутри России
Общество
«Аэрофлоту» разрешили техобслуживание зарегистрированных в РФ самолетов
Мир
Источник в PGNIG подтвердил приостановку поставок российского газа в Польшу
Мир
Постпредство РФ при ООН заявило о риске провокаций на украинских АЭС
Мир
Росгвардия взяла под контроль более 10 населенных пунктов в Харьковской области
Мир
Британия внесла техкоррективы в санкционный список по России
Спорт
Международная федерация хоккея лишила РФ права на проведение ЧМ-2023
Политика
Госдума приняла закон о запрете сбора личных данных без необходимости
Общество
Половина россиян планируют увеличить посевные площади на даче
Мир
Генсек ООН предложил создать контактную группу с Россией и Украиной
Мир
МИД РФ заявил о желании избежать вмешательства в конфликт в Приднестровье

Стало известно о состоянии пострадавшей при стрельбе в детсаду под Ульяновском

Пострадавшая при стрельбе в детсаду под Ульяновском находится в тяжелом состоянии
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавшая при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма в Ульяновской области женщина находится в тяжелом состоянии.

Неконтролируемый приступ: как можно угодить в психбольницу
Почему ряд экспертов выступает против принятия нового закона о психиатрической помощи

По данным источника «Известий», у нее огнестрельное ранение правого предплечья.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пострадавшая получила перелом обоих костей предплечья и огнестрельное ранение. По ее словам, женщину готовят к переводу на уровень областной больницы.

Ранее в этот день мужчина проник в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу. После стрельбы злоумышленник покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала его мать. Москалькова отметила, что предполагаемый убийца состоит на учете как психически больной. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа с ружьем Иж-27. В учреждении, по предварительным данным, нет охраны, только тревожная кнопка. До этого он встретился с 68-летним Александром Трониным (по другой информации, фамилия Дронин. — Ред.), которому и принадлежало ружье. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022