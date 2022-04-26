В Совфеде рассказали о вероятности распада Украины на несколько государств

Украина в настоящее время находится в состоянии распада на отдельные страны. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

«[Распад Украины] абсолютно вероятен, он уже состоялся, с учетом того что появились Донецкая и Луганская народные республики, мы признали два независимых государства. Страна уже находится в состоянии распада. С учетом того что происходит сегодня на Украине, следует ожидать и дальнейшее разделение», — отметил он.

Как подчеркнул сенатор, националистическая, нацистская система никогда не приносила блага государству, а лишь всегда разрушала страны. Также Цеков указал на то, что Украина в нынешнем ее состоянии недалеко ушла от нацистской Германии.

«Понимая все факторы, однозначно можно сделать вывод, что Украина распадется на несколько государств», — заключил политик.

Ранее в этот день Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. Кроме того, секретарь Совбеза РФ рассказал, что Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. По его словам, «история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства» и народы на Украине объединяет «страх перед зверствами националистических батальонов».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что между лидерами России и США нет доверительного канала общения. По его словам, контакты с Вашингтоном по ситуации вокруг Украины могли бы быть полезными, однако Москва не видит заинтересованности американской стороны.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США хотят видеть Россию ослабленной. Журналист Дэвид Сангер в своей статье для NYT отметил, что высказывание министра обороны свидетельствует о том, что Вашингтон готовится к длительному противостоянию с Москвой. Комментируя статью американца, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уточнил, что власти США многие десятилетия ведут «необъявленную войну» против России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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