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Киев рассчитывает на внушительную финансовую поддержку со стороны США

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Киев просит у США ежемесячную экономическую помощь в $2 млрд — об этом сообщает The Washington Post. В своей статье издание The Washington Post ссылается на министра финансов Украины. По его словам, без дополнительных средств гуманитарная ситуация усугубится. Страна не сможет выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам, передает телеканал «Известия». Кроме того, Украине потребуются финансы на восстановление территорий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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