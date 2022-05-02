Прямой эфир
Мир
Правительство Чехии заявило о рекордном заполнении газохранилищ страны
Мир
Глава USAID рассказал об игнорировании Путиным давления на союзников РФ
Авто
Sollers сообщил об остановке поставок запчастей для Ford и Mazda в РФ
Мир
ФРГ попросила ЕС дать ей время для подготовку к отказу от нефти из РФ
Мир
МИД Турции предупредил Москву об ответе в случае нападения на члена НАТО
Мир
Польша передала Украине 232 танка и системы залпового огня
Мир
Оппозиция Армении объявила о начале круглосуточных акций протеста в Ереване
Мир
The Telegraph предрекла раздел мира на два враждующих экономических блока
Мир
В конгресс внесли резолюцию о привлечении военнослужащих США для защиты Украины
Мир
Дипломата РФ вызвали в МИД Швеции из-за якобы нарушения воздушного пространства страны
Мир
Финляндия объявила о планах укрепить заграждения на границе с Россией

Животный пир: как готовят кофе для собак

Где угостить домашнего питомца премиум-десертом
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Собачье кафе в Дубае
Фото: REUTERS/Rula Rouhana
Happy Bark Day — премиум-кафе для домашних питомцев в Дубае. Здесь посетителей ждут десерты ручной работы и специальные напитки. Как и чем кормят в заведении — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Собачье кафе в Дубае
Фото: REUTERS/Rula Rouhana
Основные клиенты заведения — собаки
На весь экран
Собачье кафе в Дубае
Фото: REUTERS/Rula Rouhana
Владелица кафе — 38-летняя Хёнсук Ку — сама принимает посетителей
На весь экран
Собачье кафе в Дубае
Фото: REUTERS/Rula Rouhana
Помещение кафе достаточно просторное — клиенты обычно долго не засиживаются за столом
На весь экран
Собачье кафе в Дубае
Фото: REUTERS/Rula Rouhana
Ненадолго удержать их на месте могут только местные кулинарные шедевры
На весь экран
Собачье кафе в Дубае
Фото: REUTERS/Rula Rouhana
В меню есть кексы, папкейки, суши, сыр и много других вкусных вещей
На весь экран
Собачье кафе в Дубае
Фото: REUTERS/Rula Rouhana
В создании блюд участвует сертифицированный ветеринар-диетолог
На весь экран
Собачье кафе в Дубае
Фото: REUTERS/Rula Rouhana
Здесь можно угостить домашнего любимца даже чашечкой капучино, приготовленного по специальному рецепту
На весь экран
Собачье кафе в Дубае
Фото: REUTERS/Rula Rouhana
Все ингредиенты, которые используются в блюдах, абсолютно безвредны для здоровья. В основном это мясо и овощи
На весь экран
Собачье кафе в Дубае
Фото: REUTERS/Rula Rouhana
Кафе работает и на вынос. Здесь можно, например, заказать именинный торт с индивидуальным дизайном к юбилею
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022