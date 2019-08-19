Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки

День фронтовой собаки посвящен подвигу овчарки Дины, которая выжила после подрыва фашистского эшелона 19 августа 1943 года. Она сбросила вьюк с зарядом на рельсы, зубами выдернула чеку и скрылась в лесу. Ранее все животные, выполнявшие такие боевые задачи, гибли. Самые интересные навыки современных служебных псов — в галерее «Известий».