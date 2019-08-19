Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки

День фронтовой собаки посвящен подвигу овчарки Дины, которая выжила после подрыва фашистского эшелона 19 августа 1943 года. Она сбросила вьюк с зарядом на рельсы, зубами выдернула чеку и скрылась в лесу. Ранее все животные, выполнявшие такие боевые задачи, гибли. Самые интересные навыки современных служебных псов — в галерее «Известий».
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Поисковые и защитные навыки демонстрировали питомцы ведущих отечественных кинологических служб, в том числе МВД, Росгвардии, ДОСААФа, методико-кинологического центра «Красная звезда», Российского союза спасателей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Посетителям фестиваля показали работу собак с различными специальностями: минеров, связистов, разведчиков, спасателей, санитаров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Зрители увидели соревнования по фрисби, фристайлу, трейболу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Организаторы устроили бесплатные экскурсии с элементами исторической реконструкции эпизодов Великой Отечественной войны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Были организованы мастер-классы, направленные на улучшение взаимопонимания между собакой и ее хозяином
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Посетители фотографировались на память с собаками-чемпионами и охотно пробовали угощение, приготовленное на полевой кухне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Памятник фронтовой собаке на территории Музея Победы был установлен в 2013 году по просьбам ветеранов
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