В S&P заявили о восстановлении экономики России за 10 лет

На фоне санкций России потребуется десять лет на восстановление экономики до уровня 2021 года. Об этом во вторник, 26 апреля, пишет РБК, ссылаясь на аналитиков S&P Global Market Intelligence.

Ожидается, что в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, а положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году — на 1,6%.

При этом инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, в 2023 году — 10%, а в 2024 году — 7,5%. Сократится она до 4,6% только к 2026 году.

Падение экономики ожидается также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за их тесных экономических связей с Россией, а также на Украине. ВВП страны в текущем году, предполагают аналитики, сократится на 45,7%.

Между тем Украине на то, чтобы восстановить экономику, понадобится в два раза меньше времени, чем России. Восстановление экономики, считают эксперты, произойдет за пять лет.

Ранее, 17 апреля, Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена: «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%».

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова председателя Еврокомиссии заявил, что дефолт России обернется дефолтом Европы.

14 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. При этом он подчеркнул, что американская сторона готова жертвовать интересами собственных компаний.

По мнению экономиста департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, западные страны спекулируют на тему дефолта в стране. Он отметил, что подобную меру можно расценивать как один из способов давления на Россию.