Участникам спецоперации вручили сертификаты на военную ипотеку

Первым военнослужащим-участникам спецоперации по защите Донбасса вручили сертификаты на получение целевого жилищного займа для приобретения постоянного жилья в рамках системы накопительно-ипотечного кредитования.

Отмечается, что вручение документов состоялось в реабилитационно-образовательном центре для обучения и подготовки военнослужащих, получивших ранения, созданном в соответствии с решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского.

Заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов и начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Валерий Абраменков передали военнослужащим свидетельства для приобретения квартир.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект о предоставлении бесплатного гектара земли по всей территории России, за исключением городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также нескольких территорий в Краснодарском крае.

Документом предлагается распространить на эту землю те же льготы, что и на Дальнем Востоке. Речь идет о минимальной ставке по ипотеке — 2%, а также получении грантов на развитие сельского хозяйства.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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